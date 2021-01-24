الأهلي يوافق على معايشة لاعبي الشباب في أوروبا

وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على اقتراح قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لسفر مجموعة من اللاعبين المتميزين في مختلف المراحل السنة للخضوع لفترة معايشة في بعض الأندية الأوروبية.

وقدم خالد بيبو مدير قطاع الناشئين مقترحا إلى لجنة التخطيط يقضي باختيار مجموعة من اللاعبين المتميزين وسفرهم الى الأندية الأوروبية باتفاق مع التشكي بروكيتش المدير الفني للقطاع لمنحهم فترات معايشة هناك.

ويهدف بيبو وبروكيتش من وراء تلك الخطوة إكساب لاعبي الأهلي الشباب خبرات جديدة وإمكانية تسويقهم هناك.

واتفق بيبو مع لجنة التخطيط على أن يتم ذلك حين يتم تخفيف قيود السفر لأوروبا بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.