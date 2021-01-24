الرياضة

شاهد.. الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة بيراميدز

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مسحة طبية اليوم الأحد قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز المقرر إقامتها بعد غدٍ، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي قمة الدوري حاليا برصيد 20نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين، وأحرز19هدفا واستقبلت شباكه4 أهداف.

يذكر أن الأهلي فاز في الجولة الماضية من الدوري الممتاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف الأهلي كلٌّ من؛ طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ليحقق الفوز بنقاط المباراة الثلاث.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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