قدمت إدارة نادي الزمالك التماسا لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتخفيض العقوبة الخاصة بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأول بالنادي، والتي تقضي بإيقافه لمدة 4 مباريات جراء الأحداث التي أعقبت نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الماضي. واستند نادي الزمالك في التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللي التشادي في دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس في اللحظة الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا .. الزمالك يقدم التماسا للكاف لتخفيض عقوبة مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.