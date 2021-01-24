الكوري سون هيونج مين يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة

فاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط عبر تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

وتقدم الجائزة للاعب صاحب المستوى الأفضل بين المحترفين خارج القارة، وذلك على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي نال سون هذه الجائزة بعد تفوقه على الإيراني مهدي تاريمي صاحب المركز الثاني، والعراقي علي عدنان الذي جاء ثالثًا.

وكان سون فاز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، ثم تألق مجددا خلال عام 2020، بعدما سجل 22 هدفا مع نادي توتنهام.

وحصل سون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد مثل كوريا الجنوبية في المباراتين الوديتين أمام المكسيك وقطر.

وتشكل هذه الجائزة إضافة لقائمة إنجازات سون التي تتضمن أيضًا حصوله على جائزة أفضل لاعب في توتنهام بموسم 2019-2020، وأفضل لاعب في كوريا الجنوبية 2020، وكذلك الفوز بجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لصاحب أفضل هدف.

وحصل سون هيونج مين على 03ر25 نقطة يليه معدي تاريمي (ريو آفي/إيران) بحصوله على 34ر19 نقطة ثم علي عدنان (أرسنال/أستراليا) بحصوله على 56ر18 نقطة يليه نيكيتا روكافيتشيا (ماكابي حيفا،أستراليا) بحصوله على 39ر17 نقطة ثم سردار أزمون (زينيت/إيران) بحصوله على 88ر12 نقطة.

وتم تحديد الفائزين بجوائز خيارات الجمهور بعد مشاركة مئات الآلاف من قراء الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أصوات الخبارء المستقلين، وهم مايكا تشيرش ووائل جابر وروشن راي.

وتم تخصيص نسبة 60% لزوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و40% للخبراء.

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الإيراني مهدي قائدي أفضل لاعب شاب في آسيا بتصويت الجماهير

فاز اللاعب الإيراني مهدي قائدي بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة آسيا لعام 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط عبر تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

ويتم منح هذه الجائزة لأفضل لاعب شاب تحت 23 عامًا، بعد تقييم المستوى الذي قدمه على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي اليوم الأحد، تفوق قائدي على مواطنه مهدي عبدي قارا، والكوري الجنوبي وون دو-جاي الذي حل ثالثًا.

وظهر قائدي بمستوى مميز خلال العام الماضي، حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع نادي الاستقلال الإيراني، وكذلك سجل للفريق في نهائي كأس حاذفي.

وقبل ذلك تألق قائدي مع منتخب إيران في بطولة آسيا تحت 23 عاما في تايلاند العام الماضي ثم شارك مع منتخب إيران في المباراة أمام أوزبكستان خلال شهر أكتوبر، وخاض بعد ذلك المباراة الدولية الثانية أمام البوسنة عندما سجل هدفه الدولي الأول.

وحصل مهدي قائدي (الاستقلال على 40ر24 نقطة يليه مهدي عبدي قارا (بيرسيبوليس/إيران) بحصوله على 37ر21 نقطة ثم وون دوجاي (أولسان هيونداي/كوريا الجنوبية) بحصوله على 20ر16 نقطة ثم تاكيهيرو تومياسو (بولونيا/اليابان) في المركز الرابع بحصوله على 83ر7 نقطة وتاكيفوسا كوبو (ريال مايوركا/اليابان) في المركز الخامس بحصوله على 71ر6 نقطة.

وتم تحديد الفائزين بعد مشاركة مئات الآلاف من قراء الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أصوات الخبارء المستقلين، وهم مايكا تشيرش ووائل جابر وروشن راي.

وتم تخصيص نسبة 60% لزوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و40% للخبراء.

يشار إلى أن جوائز خيارات الجمهور ليست بديلًا للجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكنها تشكل فرصة لجماهير كرة القدم الآسيوية لعرض رأيها.