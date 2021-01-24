مجلس إدارة نادي الجزيرة يبحث عقوبة المتورطين في التورته الجنسية

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قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة الاجتماع مع اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الأعضاء المتورطات في حادثة تناول الحلوى الجنسية خلال احتفالهم بعيد ميلاد إحداهن وذلك

يأتى ذلك لاتخاذ إجراءات العقوبة اللازمة للمتورطين في الفعل الفاضح داخل النادي وقد تصل العقوبة إلى شطب العضوية وذلك في حال وافق ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو سيتم منع دخولهم النادي لمدة عام كامل.

أثارت واقعة سيدات الجزيرة، حالة من الجدل والغضب على مدار الأيام الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صورة لعدد من عضوات النادي يتناولن "تورتة جنسية" بها قطع حلوى على شكل أعضاء تناسلية.

وترجع هذه الواقعة إلى يوم 10 يناير، خلال إقامة حفل عيد ميلاد لعدد من السيدات داخل نادي الجزيرة، إلا أنها أثارت الجدل بسبب الصور التي تم تسريبها وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويندرج هذا الفعل ضمن الأفعال الفاضحة التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة حال ثبوت هذه التهمة والانتهاء من التحقيقات التي لازالت جارية، حيث تم القبض على مُصنع هذه الحلوى ووقف عضوية هذه السيدات.