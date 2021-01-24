نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرسل جزء من مستحقات صفقة بواليا للجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسداد مليون دولار، من قيمة الصفقة التي تعاقد معها المارد الأحمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مؤخرًا.

وأرسل النادي الأهلي إلى نادي الجونة جزء من مستحقات صفقة الزامبي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا، والذي تم التعاقد معه لمدة 4 مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشهدت الساعات الماضية تسلم نادي الجونة مبلغ مليون دولار جزء من قيمة صفقة إنضمام والتر بواليا إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من النادي الساحلي في الصفقة التي كبدت إدارة القلعة الحمراء حوالي مليون و800 ألف دولار.

ووقع اللاعب على عقود الإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي لمدة 4 سنوات، في الميركاتو الشتوي الجاري وتم قيده بدلًا من الأنجولي جيرالدو دا كوستا، الذي أعلن النادي الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي.