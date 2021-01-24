نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يضع خطة إيقاف رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجهيزاته لمواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل.

ويجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خطته للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

ويبحث موسيماني أمر مراقبة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، حيث يفاضل بين حمدي فتحي أو أكرم توفيق، لاعبا الوسط المدافع، لمراقبته خلال المباراة.

واوضحت تقارير صحفية أن المدير الفني الجنوب إفريقي، لم يستقر بشكل نهائي على اللاعب الذي سيراقب حاوي بيراميدز خاصة أن رمضان يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويسعى المدير الفني لإيقاف خطورته على مرمى الفريق الأحمر.