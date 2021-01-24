نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة الأهلي في التعاقد مع حازم فؤاد لاعب فريق المنصورة ومنتخب الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات القادمة قبل الانتضام في تدريبات فريق الشباب بالأهلي.

وأغلق الاهلي ملف التعاقدات في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد أن نجح في ضم الكونغولي والتر بواليا القادم من صفوف الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة لبيراميدز والمقرر لها بعد غد الثلاثاء في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام.