يوفنتوس يهزم بولونيا بهدفين في الدوري الإيطالي .. فيديو

أنهى فريق يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله البرازيلي آثر ميلو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني نجح ويستون مكيني في مضاعفة النتيجة لصالح يوفنتوس، ليعود البيانكونيري إلى سكة الانتصارات بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان بهدفين دون رد.
وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالد أساسيا في المباراة لكنه فشل في هز شباك بولونيا.
وبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي كيلليني - كوادرادو.
خط الوسط": بيرنارديسكي - بيتانكور - آرثر - وستون مكيني.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفسكي.
وبهذه النتيجة تقدم يوفنتوس إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد بولونيا عند المركز الـ 13 بـ 20 نقطة.
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