وزير الرياضة يطالب الجماهير بدعم منتخب اليد قبل مواجهة سلوفينيا

طالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الجماهير بدعم المنتخب الوطنى لكرة اليد، في مباراته اليوم أمام سلوفينيا، في ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.
ووجه وزير الرياضة رسالة إلى الجماهير المصرية، يطالبهم فيها بدعم المنتخب ومساندته، في ظل أهمية مباراة اليوم للفراعنة، والمؤهلة الى دور ربع النهائي من المونديال، خاصة وأن التعادل سيصعب مهمة المنتخب في الدور التالى من البطولة.
وقال صبحى في تصريحات صحفية إن عدم حضور الجماهير لا يعنى توقف الدعم للاعبين، بل طلب بنشر صور اللاعبين عبر وسائل السوشيال ميديا، وكذلك توجيه رسائل داعمة ومساندة لهم من خلال التواصل الاجتماعى، وهو ما يصنع الفارق مع كتيبة الفراعنة في مبارياتهم.
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