كلاسيكو السعودية.. تاريخ مواجهات النصر واتحاد جدة قبل موقعة الليلة

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل بين اتحاد جدة ونظيره النصر اليوم، الأحد، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في كلاسيكو الجولة الـ 15، بدوري محمد بن سلمان.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الاتحاد ضد النصر في تمام السادسة إلا ثلثا مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 2.

الاتحاد ضد النصر:

ويسعى الاتحاد بقيادة مدافعه المصري أحمد حجازي، لإخماد انتفاضة النصر الأخيرة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وتعزيز فرصه في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

في المقابل يطمح النصر لمواصلة انتصاراته بالدوري السعودي أمام النمور لمواصلة الزحف نحو القمة.

ولم يتذوق النصر طعم الهزيمة في آخر 6 مباريات في الدوري السعودي، حيث، حيث فاز على النصر الباطن 2 - 1 والفيصلي 3 - 2، والعين 3 - 0، والرائد 1 - 0، والوحدة 3 - 1، بينما كان التعادل الوحيد أمام ضمك 2 - 2.

يذكر ان آخر مباراة جمعت الاتحاد والنصر كانت في الدوري السعودي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ترتيب الاتحاد والنصر:

يحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 20 نقطة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر:

التقى الاتحاد والنصر في 24 مباراة بمسابقة الدوري السعودي، منذ بداية دوري المحترفين موسم 2008 - 2009.

وفاز النصر على الاتحاد في11 مباراة، مقابل 6 مواجهات للاتحاد، بينما كان التعادل حاضرا في 7 مواجهات.