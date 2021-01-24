جريزمان يقود تشكيل برشلونة أمام إلتشي في الدوري الإسباني

وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق إلتشي.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
في حراسة المرمى: شتيجن
خط الدفاع: رونالد أراخو - صامويل أومتيتي - أوسكار مينجويزا - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: أنطوان جريزمان - عثمان ديمبلي - مارتين برايثوايت
ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل إلتشي المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.
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