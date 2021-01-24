الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للمقاصة وباتشيكو يجتمع باللاعبين

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، على استاد عبد اللطيف أبو رجلية

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ووجه لهم التحية على الأداء الذي قدمه الفريق أمام أسوان رغم التعادل، وأوضح المدير الفني أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق الفوز، والتي ظهرت خلال المباراة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز، والقتال من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات للتتويج بالألقاب.

ومن جانبه أشاد عبدالحليم علي مدير الكرة بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرا إلى أن الفريق يضم أفضل اللاعبين في مصر، والجميع يثق في إمكانياتهم، وقدراتهم لتحقيق الهدف الذي يسعى له النادي وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم علي خلال حديثه مع اللاعبين إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز في المباريات القادمة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.

وخاض لاعبو الزمالم الذين شاركوا في مباراة أمس أمام أسوان تدريبات خفيفة لتفادي الإجهاد، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف جايمي باتشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.