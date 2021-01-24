كفاية عبث.. أمير مرتضى يهاجم اتحاد الكرة بسبب تخفيف عقوبة الشناوي

هاجم أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة إيقاف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، من 4 مباريات إلى مباراة واحدة.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي على موقف التواصل الإجتماعي "تويتر": لاعب يتوقف ٤ مباريات الدنيا تتقلب والقرار يتلغي ويبقى مباراة واحدة ويطلع المسئول يقولك عدلنا القرار مراعاة للصالح العام لكن مجلس اداراة منتخب يتحل وجمهور بالملايين يغضب ويغلي ده غير مرتبط بالصالح العام يمكن فاكرينه نادي شركات!!".

وتابع أمير مرتضى: "الموضوع اكبر من خطأ حكم، كفاية عبث بالصالح العام".