نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانت إيتيان يصر على ضم مصطفى محمد في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل نادي سانت إيتيان الفرنسي، مفاوضاته من أجل التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع (le 10 sport) الفرنسي، عن تمسك كلود بويل مدرب سانت إيتيان بضم مهاجم الزمالك في شهر يناير الجاري، رغم الخلاف الذي نشب بين الناديين في المفاوضات.

واتفق الزمالك مع سانت إيتيان على بيع اللاعب صاحب الـ23 عاما مقابل 5 ملايين دولار ولكن نشب خلاف حول رغبة النادي الفرنسي في دفع المقابل المالي على دفعتين الأولى فور إتمام الصفقة مقابل 3 ملايين دولار والثانية بقيمة مليوني دولار ويتم سدادها في فبراير/شباط 2022.

وأعلن الزمالك إلغاء المفاوضات مع سانت إيتيان، رداً على تصريحات رولان رومييه رئيس النادي الفرنسي، بأن بعض الأشخاص طلبوا عمولات لتسهيل إتمام الصفقة.