نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يهزم بولونيا ويقترب من أصحاب الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق يوفنتوس فوزا مهما على نظيره بولونيا بهدفين دون رد في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس، الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي الأسبوع الماضي، قد تعرض للخسارة في آخر مباراة له ببطولة الدوري أمام إنتر ميلان بنتيجة 0-2.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أتالانتا صاحب المركز الرابع، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

على الجانب الأخر تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي أرثر ميلو، قبل أن يضيف الأمريكي ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 71.