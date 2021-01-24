نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم | لقاء الاتحاد ضد النصر وتشكيل الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم، حيث تتجه أنظار جميع الجماهير السعودية لملعب الملك عبدالعزيز بمدينة مكة المكرمة، لانطلاق لمتابعة الكلاسيكو الرياضي بين فريقي الاتحاد والنصر في دور الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأتي مباراة اليوم بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري السعودي، وتعتبر المباراة ذو أهمية كبيرة للفريقين حيث يسعى فريق الاتحاد إلى ملاحقة فريق الهلال الذي يحتل صدارة الدوري، بينما يسعى فريق النصر إلى مواصلة الأداء الجيد من خلال الانتصارات الأخيرة التي يحققها، ويدخل فريق الاتحاد وهو يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق النصر في المركز السابع برصيد 20 نقطة فقط، مما سيرفع من أهمية اللقاء اليوم لسعي كل فريق في اغتنام الثلاث نقاط لتحسين مركز كل فريق، وسوف نوضح لكم موعد وتشكيل مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم.

تشكيل مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم

يحظى نادي النصر بوضع فني جيد خلال لقاء اليوم، بعد سلسة الانتصارات الأخيرة خلال الجولات الأربعة الماضية، فقد فاز علي فرق الفيصلي وفريق العين والرائد وفريق الوحدة، كما يعيش فريق الاتحاد فترة جيدة من الانتصارات المتتالية بعد الفوز على فريق العين في الجولة الرياضية الأخيرة، وفيما يلي تشكيل الفريقين:

تشكيل فريق الاتحاد ضد النصر اليوم

يلعب في حراسة المرمى: اللاعب غروهي.

يلعب في خط الدفاع: الشنقيطي، اللاعب زياد الصحفي، المصري أحمد حجازي، سعود عبد الحميد.

يلعب في خط الوسط: هنريكي، المالكي.

يلعب في خط الوسط الهجوم: رومارينيو، المولد، عبدالعزيز البيشي.

يلعب في خط الهجوم: كمارا.

تشكيل فريق النصر ضد الاتحاد اليوم

يلعب في حراسة المرمى: جونز.

يلعب في خط الدفاع:العمري، عبد الرحمن العبيد، مايكون ، سلطان الغنام.

يلعب في خط الوسط: بيتروس، علي الحسن.

يلعب في خط الوسط الهجوم: الغنام، نور الدين أمرابط، النجعي.

يلعب في خط الهجوم: الغامدي.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم

تنطلق أحداث لقاء الاتحاد والنصر اليوم في تمام الساعة 9.10 مساءً بتوقيت الإمارات، وينطلق اللقاء الساعة 8.10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7.10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم بث مباراة النصر والاتحاد علي قناة السعودية الرياضية الأولي عبر القمر الصناعي نايل سات.

مواجهات الاتحاد والنصر

انتهت مواجهتي الاتحاد والنصر خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي، بالتعادل الإيجابي لكل فريق بهدف لمثله وذلك لنتيجة الذهاب ونفس النتيجة في مباراة الإياب، لذلك تشهد مباراة اليوم مباراة قوية من أجل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز علي الآخر.