يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا
استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على بولونيا 2 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.
وكان يوفنتوس، الذي توج بلقب كأس السوبر الإيطالي الاسبوع الماضي، قد تعرض للخسارة في آخر مباراة له ببطولة الدوري أمام إنتر ميلان بنتيجة صفر - 2.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أتالانتا صاحب المركز الرابع، مع تبقي مباراة مؤجلة له، على الجانب الأخر تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي أرثر ميلو، قبل أن يضيف الأميركي ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 71.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بولونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.