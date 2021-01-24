الجونة يهزم وادي دجلة 2-صفر ويحافظ على المركز الثالث في الدوري

فاز فريق الجونة على وادي دجلة بهدفين نظيفين في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز. افتتح أحمد حمدي التسجيل للجونة في الدقيقة 65 من متابعة للتسديدة التي صوبها كريم الطيب وارتطمت بالقائم الأيمن. وفي الدقيقة 90، أحرز نور السيد الهدف الثاني للجونة من ضربة جزاء، ليؤمن انتصار فريقه والظفر بنقاط المباراة الثلاث. وبهذا الفوز، رفع فريق الجونة رصيده للنقطة 18 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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