بارندو للاعبين قبل التحرك لمواجهة سلوفينيا: فخور بكم أيا كانت النتيجة

تقريبا لا ينام الاسباني بارندو المدير الفني لمنتخب اليد، حسبما ذكر شهود عيان يتجول داخل المعسكر بالورقة والقلم ويمر علي اللاعبين واحدا واحدا ليراجع معه دوره ويذاكر معه المطلوب منه ، وبعد أن ينتهي من مروره علي اللاعبين يعيد الكره من جديد وكانه لايريد ترك اي مساحة للخطأ .

التركيز وتنفيذ المطلوب وعدم خسارة الكرة وتنفيذ " الفخ " طريقته في اللعب واستخدام العقل هي اهم نصائحه للاعبين بخلاف الواجبات الخاصة .

وبخلاف الجرعات الفنية التي لا تنتهي جرعات كبيرة من الدعم النفسي للعبقري الاسباني ليؤكد لهم علي ثقته الكبيرة فيهم وانهم ابطال ومعدنهم نفيس ، اخر كلمات بارندو في المحاضرة النهائية اليوم وقبل التوجه للملعب لمواجهة التنين السلوفيني قال : انا فخور بكم اي كانت النتيجة.