الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد أمام النصر

أعلن فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي لمواجهة النصر، المقرر لها في تمام السادسة إلا ثلث مساء، على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي. وتواجد المدافع المصري أحمد حجازي ضمن تشكيل اتحاد جدة الأساسي لمواجهة النصر. وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: حراسة المرمى: جروهي خط الدفاع: سعود عبدالحميد - زياد الصحفي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي. خط الوسط: عبد الله الماكي - برونو هنريكي - عبدالرحمن العبود. خط الهجوم: روماينهو - فهد المولد -هارون كمارا. ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 20 نقطة.

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