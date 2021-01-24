الدوري السعودي.. إعلان تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد

أعلن الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد، المقرر لها في تمام السادسة إلى ثلث مساء، على ستاد مدنية الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي. وجاء تشكيل النصر كالتالي: حراسة المرمى: جونز خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد - مايكون - عبدالله مادو - سلطان الغنام. خط الوسط: بيتروس - علي الحسن - عبد المجيد الصلهيم. خط الهجوم: أمرابط - خالد الغنام - رائد الغامدي. ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السابع بـ 20 نقطة.

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