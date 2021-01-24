رئيس الزمالك في جولة تفقدية داخل النادي

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على القيام بجولة تفقدية داخل مقر النادي. وقام رئيس الزمالك بجولة بين أعضاء النادي، والتعرف على آرائهم ومتطلباتهم والاستماع إلى مقترحاتهم. واصطحب رئيس النادي بالجولة كلا من اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية.

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