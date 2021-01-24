الإسماعيلي يعلن تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادي

قرر مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي قطاع كره القدم تعيين الكابتن اسامه خليل مديرا رياضيا للنادي يذكر أن الاسماعيلي، اجتج على قرارات التحكيم ونتيجة الفار خلال مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، السبت، على ملعب الفلاحين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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