رسميا.. مسعود أوزيل ينتقل لـ فنربخشة التركي قادما من آرسنال

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع الألماني مسعود أوزيل، قادمًا من نادي ارسنال لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

نادي فنربخشة التركي أعلن التعاقد مع أوزيل بعد التوصل لاتفاق مع ارسنال، لينتقل اللاعب الألماني لفنربخشة بدون مقابل مادي.

ولم يشارك أوزيل مع ارسنال منذ شهر مارس الماضي، وتم إبعاده من قائمة الفريق للموسم الحالي.

ولم يعلن فنربخشة عن راتب اللاعب، لكن بعض التقارير تشير إلى أنه سيتقاضى راتبًا يقدر بـ 65 ألف جنيه إسترليني.