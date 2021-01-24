نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد واجه ليفربول فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.