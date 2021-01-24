هل يمهد مبابي لانضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان ؟

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي يعيشون حالة من الشد والجذب مع نجم هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي بشأن تجديد تعاقده مع النادي الباريسي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن مبابي عندما قال لشبكة تيليفوت الفرنسية أنه يرغب في استثمار نفسه على المدى الطويل وليس التوقيع على تعاقد جديد ثم يطلب الرحيل بعد عام فإن ذلك يعني أن النجم الفرنسي الواعد يرغب تجديد تعاقده بحد أقصى حتى صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن تجديد تعاقد النجم الفرنسي لـ3 مواسم إضافية على الأقل ربما يتضمن أيضا اشتراط مبابي الموافقة على رحيله في يناير 2025 أو صيف 2024 إلى النادي الذي يريده عندما يصل سنه إلى 26 عامًا.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن تصريحات كيليان مبابي تتضمن موافقة مبدئية على تجديد تعاقده لكنه لم يبد رغبة شرسة في الاستمرار، حيث كانت تصريحاته لشبكة كانال بلس تحمل أيضا رسائل توديع لباريس سان جيرمان عندما شكر النادي وجماهيره على منحه فرصة رائعة للعب بجوار نجوم كبار، وأنه سيكون ممتنا دائما لهذا النادي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي يعتبر حاليا في موقف قوي عما كان عليه عندما صرح في 2019 برغبته في خوض تحد جديد وتحمل مسؤوليات أكبر، حيث أدرك أن رحيله عن باريس سان جيرمان لن يكون سهلا مثلما حدث مع زميله نيمار الذي تعثرت عودته إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن النجم الفرنسي الواعد ينتهي تعاقده في صيف 2022 وأصبحت لديه بدائل أخرى مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ستضمن له تطوير مستواه أكثر من الاستمرار في الدوري الفرنسي، حيث تواجه البطولة مشاكل اقتصادية ضخمة بسبب فسخ عقود البث التليفزيوني.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن مبابي عليه تقييم كافة المعايير الفنية والمالية خلال الأسابيع المقبلة خصوصا أن تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان تغيرت من لهجة إيجابية بعد مباراة مونبيلييه في 5 ديسمبر الماضي التي أكد فيها أن المفاوضات مع نيمار ومبابي تسير بشكل جيد إلى لهجة حادة وسلبية أثناء حواره في الأسبوع الماضي مع مجلة فرانس فوتبول التي ألمح فيها أنهم لن يتوسلوا إلى أي لاعب ليستمر معهم وأعرب عن قناعته بأنهم نادي جيد لأي لاعب طموح.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن كيليان أمامه وقت قليل من أجل حسم قراره النهائي وأنه سيكون عليه تحديد موقفه قبل حلول الصيف المقبل لأنه في حالة رحيله فإن النادي الفرنسي يجب أن يجد بديلا له وحينها سيفكر مسئولو النادي الفرنسي في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.