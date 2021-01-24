نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك أبراهام يقود تشيلسي إلى دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق تشيلسي في التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على لوتن تاون بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم.

وافتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 17، لكن جوردن كلارك، قلص الفارق، بتسجيله الهدف الوحيد للوتن تاون، الذي يحتل المركز الثالث عشر حالياً في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وعاد تامي أبراهام لهز الشباك مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 74، ليحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) وينصب نفسه بطلاً للمباراة دون منازع.