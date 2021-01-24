انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - متابعة حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الليلة في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2021 والتي تُقام مساء الأحد 24 يناير 2021 علي مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة على قناتي beIN SPORT HD 1، و beIN Sports HD 2، ويُعلق علي المباراة المعلق حسن العيدروس، وتم إسناد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول للحكم كريج باوسون.

ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة وإستعادة نغمة الإنتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال حيث تعادل ليفربول في 3 مباريات، وتلقي الهزيمة في آخر مبارتين في الدوري الإنجليزي.

ويمكن لمحبي ومتابعي الرياضة العالمية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول علي أحد القنوات التالية:

BBC One

Eir Sport TV 1

Sport TV 2 Potugal

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 HD Slovenija

Sport Klub 1HD Croatia

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports FR HD 2

Digi Sport 1 HD Slovakia

SuperSport HD 2 alb

6`eren

Ziggo Sport Voetbal

Ziggo Sport Select HD

Match! TV

V Sport Jalkapallo HD Fin

V Sport Premium HD

V sport 1 HD Norge

Spiler 1 TV

قمة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي بين مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة خارج التوقعات.. فمن يفوز؟ شاركنا برأيك في التعليقات.