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انت الان تتابع تفاصيل خبر ليفربول ضد مانشستر يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - متابعة حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الليلة في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي 2021 والتي تُقام مساء الأحد 24 يناير 2021 علي مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد.
موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة على قناتي beIN SPORT HD 1، و beIN Sports HD 2، ويُعلق علي المباراة المعلق حسن العيدروس، وتم إسناد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول للحكم كريج باوسون.
ويسعى ليفربول للفوز بالمباراة وإستعادة نغمة الإنتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال حيث تعادل ليفربول في 3 مباريات، وتلقي الهزيمة في آخر مبارتين في الدوري الإنجليزي.
ويمكن لمحبي ومتابعي الرياضة العالمية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول علي أحد القنوات التالية:
- BBC One
- Eir Sport TV 1
- Sport TV 2 Potugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- SuperSport Maximo 1
- beIN Sports HD 11 EN
- beIN Sports FR HD 2
- Digi Sport 1 HD Slovakia
- SuperSport HD 2 alb
- 6`eren
- Ziggo Sport Voetbal
- Ziggo Sport Select HD
- Match! TV
- V Sport Jalkapallo HD Fin
- V Sport Premium HD
- V sport 1 HD Norge
- Spiler 1 TV
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