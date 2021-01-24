اليوم مواجهات قوية في الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

يدخل قطار دوري الدرجة الأولى عصر اليوم المسار السابع عبر إقامة 4 مباريات اليوم ومثلها غدا ، وستكون هذه الجولة على أشدها ونتائجها قد تعيد الترتيب العام في المجموعات الثلاث وتضع فرق أخرى في الصدارة إذا استغلت الفرصة ، أولى مواجهات اليوم ستكون في الساعة الرابعة وخمس دقائق لحساب المجموعة الثالثة وتحديدا من ملعب المضيبي عندما يحل مجيس المتصدر ضيفا ثقيلا على المضيبي ثاني الترتيب والذي سيحاول خطف النقاط الكاملة وإزاحة البحري من مركزه وفي نفس المجموعة البشائر بملعبه يلاقي الخابورة في الساعة السادسة والنصف ، وفي الساعة الخامسة وخمس دقائق مرباط يواجه بوشر بمجمع صلالة في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية يلتقي صور والطليعة بمجمع صور في الساعة السادسة والنصف ، وتستكمل الجولة غدا بـ 4 لقاءات لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث يستضيف سمائل في الساعة الخامسة وخمس دقائق نظيره أهلي سداب في لقاء قمة المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية سيحاول العروبة الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي عندما يستضيف مصيرة بمجمع صور في الساعة السادسة والنصف والاتفاق يلاقي جعلان بملعب المضيبي في الساعة الرابعة وخمس دقائق والشباب يواجه عبري في الساعة الخامسة وعشر دقائق في المجموعة الثالثة ، وشهدت الجولة الماضية إحراز 19هدفا عندما سجل مصيرة أكبر نتيجة في شباك الاتفاق بـلغت 6 أهداف مقابل هدفين وفاز سمائل على مرباط برباعية نظيفة وتغلب الطليعة على جعلان بهدف وبنفس النتيجة تفوق الخابورة على عبري والمضيبي على الشباب وتعادل بوشر وصلالة 1/1 وبالنتيجة ذاتها تعادل مجيس والبشائر وبدون أهداف تعادل صور والعروبة .

الترتيب العام

يتصدر سمائل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أهلي سداب صاحب المركز الثاني يليه بوشر بـ 7 نقاط وصلالة بأربع نقاط ومرباط خامسا بدون نقاط ، ويتمسك العروبة بصدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة ثم صور ثانيا بـ 11 نقطة والطليعة له 7 نقاط ويتساوى مصيرة والاتفاق بـ 6 نقاط وجعلان سادسا برصيد 3 نقاط ، وما زال مجيس في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة يليه المضيبي بـ 10 نقاط والبشائر بـ 9 نقاط وبفارق نقطة عن عبري ثم الشباب بـ 6 نقاط والخابورة له أربع نقاط .