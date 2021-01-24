غدا انطلاق المحطة الثامنة ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية بمضمار الفليج ببركاء

تنظمها الهجانة السلطانية

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

تنطلق صباح غد على مضمار الهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء المحطة الثامنة من فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021م والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. ويشتمل السباق الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام على 45 شوطا لمختلف الفئات، حيث يقام في اليوم الأول 19 شوطًا تخُصص لفئة الحجائج لمسافة 4 كيلو مترات، منها 13 شوطا للبكار، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأوائل، فيما ستتأهل في الشوط الثاني ولغاية الشوط الثامن النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الثالث إلى السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن المزمع إقامته خلال الفترة من 22 إلى 25 من مارس 2021م، و6 أشواط للجعدان بدون تأهل.

منافسات اليوم الثاني

وسيقام في اليوم الثاني 11 شوطا لفئة اللقايا لمسافة 5 كيلو مترات، تخُصص منها 8أشواط للبكار، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى العاشر إلى السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن ، فيما تتأهل من الشوط الثاني لغاية الشوط الخامس النوق الحاصلة على المراكز الأربعة الأوائل، أما الأشواط الثلاثة المخصصة للجعدان فلن تتضمن التأهل للكأس.

كما يشتمل اليوم الثاني على إقامة 6 أشواط لفئة الجداع لمسافة 6 كيلو مترات، تخُصص منها 4 أشواط للبكار، وستتأهل في الشوط الأول النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى العاشر للسباق الختامي، فيما تتأهل من الشوط الثاني والشوط الثالث النوق الحاصلة على المراكز الخمسة الأوائل، أما الشوطان المُخصصان للجعدان فلن تتضمن التأهل للكأس.

منافسات اليوم الثالث

وتشتمل منافسات اليوم الثالث على إقامة 7أشوط تخُصص 3أشواط لفئة الثنايا لمسافة 8 كيلو مترات، منها شوطان للبكار، وستتأهل في الشوطان الأول والثاني النوق الحاصلة على المراكز من الأول إلى العاشر، كما يقام شوط للجعدان بدون تأهل.

كما سيتضمن 3 أشواط تخُصص لفئة الحول لذات المسافة، تتأهل في جميع الأشواط النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأوائل، بالإضافة إلى شوط لفئة الزمول لذات المسافة بدون تأهل.

بالإضافة إلى إقامة شوطين لركض العرضة الطويل لفئتي الثنايا والحول لمسافة كيلو ونصف، وتتأهل النوق الحاصلة على المراكز العشرة الأولى.

شوطان للتسعيرة

وستقوم الهجانة السلطانية بشراء الناقة الحاصلة على أفضل توقيت من مجمل أشواط التأهيل لفئة الحجائج ما عدا الشوط الأول منه، وكذلك الناقة الحاصلة على أفضل توقيت من مجمل أشواط التأهيل لفئة اللقايا ما عدا الشوط الأول منه، علماً أن الهجانة السلطانية ستحتفظ بحقها في اختيار مضمر النوق المشتراة.