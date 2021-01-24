إطلاق مبادرة أوْج الرياضة بمشاركة ٥ آلاف رياضي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض

تشتمل ٥٠ بطولة ومسابقة

خالد الغساني: أوْج الرياضة مبادرة مهمة.. والوزارة داعمة ومساندة لحدث يثري الاقتصاد والسياحة والثقافة

تغطية ـ زينب الزدجالية :

تصوير ـ إبراهيم الشكيلي :

كشف مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أمس عن الشراكة الرئيسية مع شركة زوايا للفعاليات والتسويق لتنظيم أكبر الأحداث الرياضية بالسلطنة تحت اسم (أوْج الرياضة) الفعالية التي ستقام في مكان واحد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والتي ستشهد أكثر من (٥٠ فعالية ) رياضية وثقافية وشبابية مابين المسابقات والبطولات التنافسية المحلية والخليجية والعربية والآسيوية والعالمية.. أقيم الحدث بحضور سعادة خالد الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبحضور رؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الاندية ونجوم الرياضة والإعلام.

وتعتبر (أوْج الرياضة) التي ستنطلق أحداثها يونيو القادم وتستمر لمدة (٦٠ يوما) حدثا فريدا من نوعه سيشهد بطولات متنوعة في الرياضات الجماعية والفردية المحلية والدولية والمؤتمرات والندوات المتخصصة في الرياضة والثقافة وقطاعات الشباب بمشاركة المنظمات الدولية.

كما سيشهد (أوْج الرياضة ) الذي ينظم لأول مرة بالسلطنة أحداثا رياضية فريدة تتضمن جوانب التنافس والترفيه والتسلية ومعارض متنوعة في أجواء مثالية سيتم تجهيزها بحيث تكون قبلة للمجتمع خلال فترة الصيف القادم بمشاركة أكثر من (٥ الاف ) رياضي وشبابي وثقافي من نجوم الرياضة المحليين والدوليين.

وتم خلال الحفل تدشين شعار أوْج الرياضة العمانية والهوية البصرية المكونة من أضلاع المثلث المترابطة والتي ترمز الى الشراكة مع القطاعات (الرياضية والاعلامية والقطاع الخاص).. كما تم إطلاق الموقع الالكتروني والمنصة الاخبارية على السوشال ميديا ليكون نافذة لمشاركة الجميع ومتاحا فيها الاطلاع على البرامج والأنشطة والبطولات والاحداث التي سيتضمنها الحدث.

وقد أشاد سعادة خالد الغساني بفكرة الحدث الرياضي الذي اعتبره نقلة نوعية للرياضة العمانية وحدثا رياضيا استثنائيا مشيرا الى وقوف ودعم وزارة الثقافة والرياضة والشباب لانجاح هذا الحدث الذي ينظمه القطاع الخاص والذي يعطي مؤشرا ناجحا لتقديم حدث مميز للرياضيين والشباب متطلعين بأن يكون هذا الحدث محطة هامة للمنافسات والبطولات المحلية والعالمية.

وأكد الغساني بأن هذه المبادرة الرياضية ستجد كل الاهتمام والدعم من الوزارة ونرحب بهذا المشروع الذي سيقام في الصيف القادم معتبرا بأن مثل هذه الشراكات تقدم وتخلق فضاءات جديدة نؤمن بأنها ستنتج شراكات حقيقية تخدم كل الفئات.

وقد أعلن سعيد الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال المؤتمر الصحفي عن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها امس رسميا مع شركة زوايا للفعاليات والتسويق بحضور سعادة الدكتور خالد الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب ورؤساء الاتحادات الرياضية والاندية الرياضية ونجوم الرياضة والاعلام الرياضي والقطاع الخاص.

وأشار سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة شركة زوايا للفعاليات والتسويق الى أهمية ونوعية الحدث الذي سيتيح مجالات واسعة للشراكة مع الاتحادات والاندية واللجان الرياضية المحلية والدولية لتقديم حدث استثنائي ويقدم الرياضة العمانية بصورة مبتكرة وحديثة، مشيرا بأن الحدث سيتضمن بطولات محلية ودولية في كرة القدم للصالات وكذلك بطولات للهوكي والطائرة والسلة بجوار بطولات للتنس الارضي وتنس الطاولة وبطولات لألعاب القوى والدراجات الهوائية وبطولات ومسابقات متنوعة في ألعاب الدفاع عن النفس وبطولات للألعاب الالكترونية ومسابقات خاصة للنساء والجامعات والمدارس والاكاديميات الرياضية بجانب تنفيذ عدد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وتقديم نماذج رياضية عالمية.