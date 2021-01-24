فـي قرعة دور الثمانية لكأس جلالته لكرة القدم

■ ظفار «حامل اللقب» يصطدم بطموحات المصنعة

■ السيب أمام تحديات صحم والتكافؤ عنوان لقاء الاتحاد والنهضة

■ الغموض يصاحب مواجهة عبري والسويق متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

تم أمس سحب قرعة دور الـ 8 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الكروي 20202021، وذلك بقاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي، حيث أسفرت نتائج القرعة عن مواجهة النهضة مع الاتحاد ، والمصنعة مع ظفار ، والسيب مع صحم ، والسويق مع عبري ، هذا وسوف تلعب مباريات الذهاب يومي 5 و 6 من شهر فبراير القادم ، اما مواجهات الإياب فستلعب في 15 و 16 من ذات الشهر.

قواعد دور الـ 8 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم

• المباراة الأولى (ذهاب) تعتمد نتيجتها بنهاية الوقت الأصلي، وفي حالة تساوي الناديين في عدد النقاط بنهاية الوقت الأصلي للمباراة الثانية (أياب) يتم تحديد النادي الفائز حسب التسلسل التالي :

النادي المسجل لمجموع أهداف أكبر في المباراتين ، وفي حالة تساوي مجموع الأهداف المسجلة في المباراتين ، فإنه يتم احتساب الهدف المسجل خارج ملعب النادي بهدفين ، ويتم تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض (الهدف بهدفين) حتى نهاية الوقت الأصلي لمباراة الاياب ولا تطبق هذه القاعدة في الأشواط الإضافية.

أما في حالة التساوي (التعادل) بعد احتساب مجموعة الأهداف المسجلة، يلعب وقت إضافي مدته ثلاثين (30) دقيقة على شوطين متساويين، وفي حالة انتهاء الوقتين الإضافيين بالتعادل (السلبي أو الإيجابي) يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد النادي الفائز والمتأهل للمربع الذهبي للكأس الغالية .

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