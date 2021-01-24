نجم البترول يتلقى عروضا من أندية بحرى والقاهرة

تلقي مهاجم بترول أسيوط أحمد ترك عدد من العروض من أندية مجموعتى بحرى والقاهرة بالممتاز ب، تمهيدا للإنتقال لأحدهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية.
وكشف مسئولي نادي بترول أسيوط عن تلقيهم فاكسات رسمية منذ أيام من أندية المنصورة وكوكاكولا يطلبا فيهم ضم اللاعب خلال الموسم الحالي بفترة الإنتقالات الشتوية .
وكان أحمد ترك لفت ترك الأنظار خلال الموسم الماضي مع فريق بترول أسيوط ، وأستطاع أن يكون هداف الفريق ،لذلك تلقى مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، خطابًا رسميًا، من نادي إنبي، والإسماعيلي للحصول على خدمات أحمد ترك مهاجم نادي بترول أسيوط .
وتلقى أحمد ترك العديد من العروض، بالموسم الماضي أيضا من أندية نجوم المستقبل والبنك الأهلي و بني سويف بجانب عرض نادي إنبي ،ولكن تمسك مسئولي بترول أسيوط باللاعب للإستمرار بين صفوف الفريق .
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