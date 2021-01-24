تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي: في حراسة المرمي: هندرسون خط الدفاع: وان بيساكا - ليندولف - ماجواير - لوك شاو خط الوسط: ماكتومناي - بول بوجبا - فان دي بيك خط الهجوم:جرينوود - كافاني - راشفورد وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد.

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