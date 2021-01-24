بدر بانون يشارك في مران الأهلي

شارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من نزلة البرد.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخرج بانون من قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة بعد شعوره بنزلة برد ليلة المباراة، وأجرى الجهاز الطبي مسحة طبية احترازية له وجاءت النتيجة سلبية.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة يومين ـ عقب مباراة المقاولون العرب؛ بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.
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