مونديال اليد.. سويسرا تفوز 27-24 على الجزائر وتصعد لدور الثمانية

حقق المنتخب السويسري الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 27-24 في المواجهة التي جمعتها على صالة الدكتور حسن مصطفر بمدينة 6 أكتوبر للجولة الرابعة في الدور ، ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيف مصر النسخة 27 منها.

وشهدت أحداث أول 10 دقائق من الشوط الأول سيطرة من المنتخب الجزائري وقوة وحماس إلى أن تدارك الأمر سريعا منتخب سويسرا ووتقدم بواقع 10-8 للمنتخب السويسري ، وتوقفت الأهداف ما يقرب من الـ 4 دقائق ، ليفرض كلا من حارسي المنتخبين قوتهما في صد العديد من الأهداف .

وتستمر أحداث المباراة بتلك النتيجة إلى أن حصل المنتخب السويسري على ضربة جزاء ، لتصبح النتيجة 11-8 في الدقيقة 21 من عمر اللقاء وفي الدقيقة 27 يعود المنتخب الجزائري وبقوة ويقلص النتيجة إلى 14 - 13 ، إلى أن يطلق الحكم صافرته بإنتهاء الشوط الأول بنتيجة 15-13 لصالح سويسرا .

وفي الشوط الثاني يلجأ حكم اللقاء في الدقيقة 42 " فيديو بروف " لشكه في أحد الكرات إلتحام أحد لاعبي الجزائر مع نظيره السويسري ليتأكد من عدم التعمد ، وبعدها استأنف اللقاء بشكل طبيعي وفي الدقيقة 48 يتمكن الحارس يحي زموش من تقليص الفارق إلى 22-19 للمنتخب الجزائري بعد أن حدث عقم تهديفي لمدة 9 دقائق مع الإحتفاظ بالتقدم .

إلى أن يطلق الحكم نهاية المباراة معانا فوز سويسرا 27-24

وتعد هذه المواجهة الرابعة تاريخيا بين المنتخبين، إذ سبق أن لعبا ثلاث مرات السنوات الماضية، فاز المنتخب السويسري على الجزائري فيها كافة بنتيجة (26-18)، (19-18)، (32-20) .

والتقى المنتخبان الجزائري والسويسري أول مرة في نهائيات أولمبياد موسكو رجال 1980 ميلادي، ثم في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، قبل مواجهة دورة رفيق خواجة الدولية للرجال .

وحقق منتخب الجزائر انتصارا وحيدا خلال 6 مباريات خاضها في مونديال كرة اليد، وذلك كان في الافتتاح أمام المغرب، لكنه خسر من أيسلندا والبرتغال وفرنسا والنرويج على التوالي .

أما منتخب سويسرا، فقد حقق انتصارين في المونديال حتى اللحظة على فريقي النمسا وأيسلندا، إلا أنه تلقى خسارة أمام النرويج (31-25)، ثم فرنسا (25-24)، والبرتغال (33-29) .