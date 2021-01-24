أكرم توفيق ينتظم في مران الأهلي

شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم توفيق في مران الأهلي بعد المسحة الطبية التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سلبية.

وغاب أكرم توفيق عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الطبي إجراء مسحة طبية إضافية له للاطمئنان على حالته، قبل أن ينتظم اليوم في مران الأهلي.

وأستأنف الاهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة48 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم، قبل انطلاق المران وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويتصدر الأهلي حاليا قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 لقاءات، حيث حقق الفوز في6 منها، فيما تعادل في مباراتين، ويمتلك الأهلي أقوى هجوم في المسابقة، حيث أحرز19هدفا، بينما تلقت شباكه4 أهداف.

وكان الأهلي قد فاز علي المقاولون العرب 3-2 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، أحرزها كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.