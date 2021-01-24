بايرن ميونخ يفوز على شالكة 4-0 في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره شالكة بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الألماني.
افتتح توماس مولر التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة ٣٤ بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله كيميتش.
وفي الشوط الثاني، أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة ٥٤، أعقبه توماس مولر بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين ٨٨،٩٠ ليحقق بايرن ميونخ نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة ٤٢ في المركز الأول، فيما توقف رصيد شالكة عند ٧ نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
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