محاضرة فيديو لموسيماني مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأحد.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.
وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية اليوم، قبل انطلاق المران وذلك وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويعتلي الأهلي قمة جدول المسابقة حاليا برصيد 20 نقطة، بعد خوض 8 لقاءات حقق الفوز في 6منها وتعادل في مباراتين، ونجح في إحراز 19 هدفا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.
يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، احرزها كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.
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