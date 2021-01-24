ادي وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه.
وتعرض وليد سليمان لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.
وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة وليد سليمان، والشد من أزره في بداية برنامجه العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسه علاجيه لوليد سليمان بالأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.