الإسماعيلي ينتظر موافقة باتشيكو للتعاقد مع أحمد عيد ومحمد عبد الغنى

ينتظر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرار باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، في الحصول على خدمات الثنائي محمد عبدالسلام وأحمد عيد لصفوف الاسماعيلي على سبيل الإعارة.
يأتى ذلك بعد زيارة وفد الذي على رأسهم علي أبوجريشة نجم الاسماعيلي السابق لنادي الزمالك لحسم صفقات فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
يذكر ان موقع "دوت الخليج" عرض تفاصيل الزيارة الودية، إلا أن الزمالك مازال متمسك بلاعبيه حتى الان، وينتظر القرار النهائي للمدير الفني للفريق الأبيض
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