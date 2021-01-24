نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يضرب البنك الأهلي بثلاثية والجونة يواصل عروضه المميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي من تحقيق فوز هام على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب بتروسبورت لحساب مباريات الجولة التاسعة من البطولة.

سجل ثلاثية إنبي النيجيري جون أوكوي إيبوكا في الدقائق الأربعين والرابعة والسبعين والتاسعة والسبعين فيما تمكن فادي فريد وكريم بامبو تسجيل هدفي البنك في الدقائق التاسعة والخمسين والخامسة والثمانين.

ورفع إنبي بقياده مديره الفني حلمي طولان رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة عشر في المركز السابع وتجمد رصيد كتيبة محمد يوسف عند النقطة الثامنة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، فاز الجونة على ضيفه وادي دجلة بنتيجة 2-0 على ملعب (خالد بشارة) بمحافظة البحر الأحمر، بالجولة ذاتها حيث تقدم أحمد حمدي في الدقيقة الخامسة والستين وأضاف نور السيد الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والثمانين.

ورفع الجونة رصيده بقيادة مديره الفني رضا شحاتة إلى 18 نقطة، وتجمد رصيد وادي دجلة بقيادة مديره الفني المؤقت عبد الباقي جمال عند 6 نقاط في المركز 17 وقبل الأخير.