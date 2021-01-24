نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع القائم والحكم وتغييرات باتشيكو "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيكس الذي يقدمه المحلل الرياضي محمد ناصف.

ويتحدث ناصف في حلقة اليوم في إطار تحليلي لمباراة نادي الزمالك بالأمس مع نادي أسوان.

ويدور الحديث حول التعادل مع "عارضة" عمر رضوان التي منعت تقدم الزمالك ثلاث مرات وتعامل باتشيكو مع مجريات اللقاء.

كما يوجه ناصف رسالة من خلال خمسة تاكتيكس للإعلام المصري وإختلاف التعامل بين قضايا الأبيض والأحمر.