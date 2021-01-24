نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينفي هجومه على اتحاد الكرة في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي مسؤلي نادي بيراميدز أي علاقه من قريب أو بعيد بالبيان المتداول علي منصات التواصل الإجتماعي و غير صحيح بالمره و مستوي الركيك في اللغة العربية.

و أوضح ان البيانات الرسمية يرسلها من خلال المركز الإعلامي فقط و كذلك تصريحات الإدارة أو لاعبي فريق الكره

وجاء البيان لاستنكار البيان الذي أصدرته اللجنه المكلفه بأداره إتحاد الكرة المصري حيث أن الحكام المصريين لا يمتلكون الخبرات الكافيه لإدارة المباريات بشكل عام وهو ما جنته أخر السنوات من الفشل.

و أضاف أستياء النادي من رفض مطلبه الشرعي بأستقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره الأهلي لتحقيق العدالة و المساواة بين الفريقين.

وجاء بيان مسؤلي بيراميدز سريعاً لرد علي الإشاعات المتداولة عبر منصات التواصل الإجتماعي.