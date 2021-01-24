نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تحقيق الفوز، عندما يلاقي بيراميدز في المباراة القادمة في الدوري المصري الممتاز، للاستمرار في صدارة الترتيب.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء المقبل في الخامسة مساءً، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.