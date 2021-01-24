كيريل لازاروس رجل مباراة بيلاروسيا ومقدونيا في مونديال اليد

حصد كيريل لازوراس لاعب منتخب مقدونيا جائزة رجل مباراة المنتخب المقدوني امام بيلاروسيا فى ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر وتستمر حتى ٣١ يناير الجارى

وفاز منتخب بيلاروسيا على نظيره المقدونى 26/30 ليودع المنتخبان منافسات البطولة بشكل رسمى

ورغم هزيمة مقدونيا الا أن اللاعب حصد اللقب فى ظل تألقه و تميز احصائياته وارقامه

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين بيلاروسيا ومقدونيا بنتيجة 14/14 وسط حالة من الندية و محاولات قوية من بيلاروسيا للفوز إلا أن المنتخب المقدوني نجح فى مسايرة اللقاء الذى انتهى بفوز المنتخب البيلاروسى فى النهاية

وإرتفع رصيد المنتخب البيلاروسي إلى 4 نقاط ضمن المجموعة الثانية ، بينما ظل المنتخب المقدوني بلا رصيد من النقاط .