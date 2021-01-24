وفد من نادي الإسماعيلي يصل الزمالك للتفاوض على صفقات تبادلية .. تفاصيل

وصل اليوم الى مقر نادي الزمالك وفد من نادي الإسماعيلي مكون من علي أبو جريشة وأحمد عثمان للتفاوض مع مسؤولي القلعة البيضاء بشأن إبرام عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين على سبيل الإعارات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقبل غلق باب القيد.
وعرض مسؤولو الدراويش طلباتهم على مسؤولي الزمالك ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة الحالية لمعرفة رأيه.
جدير الذكر أن الزمالك لم يبرم أي صفقات شتوية في الفترة الحالية، في حين يمر الإسماعيلي بظروف صعبة في الموسم الحالي.
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