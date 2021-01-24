بعد إعلان الاعتزال.. محمد ناجي جدو يظهر مع سيد معوض.. شاهد

نشر محمد ناجي جدو مهاجم منتخب مصر

والاهلي والجونة السابق صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر محمد ناجي جدو برفقة سيد معوض لاعب الأهلي السابق، ومساعد مدرب منختب مصر، في احدث ظهور له بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

وأعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، الشهر الماضي، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل"

وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعًا."

وسبق لـ جدو اللعب للنادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري ونادي الجونة، إضافة إلى تجربته الاحترافية مع هال سيتي الإنجليزي.

وتوج جدو مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010، وكان هدافًا لها برصيد 5 أهداف.