بدون ميسي.. برشلونة يفوز 2-0 على إلتشي في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا ثمينا على إلتشي ( 2 – 0 )، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة المواجهة بدون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي غاب بسبب الإيقاف الذي تعرض له بعدما طرد في مباراة أتليتك بلباو قبل أسبوع في السوبر الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 17 في المركز 19.

وافتتح النجم الهولندي فرانكي دي يونج في الدقيقة 39 من زمن اللقاء، ليخرج برشلونة متقدما بهدف نظيف على إلتشي في الشوط الأول.

وبالشوط الثاني ظلت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدف حتى الدقيقة 88، حينما نجح ريكي بوينج في إضافة الهدف الثاني للفريق الكتالوني.

وواصل برشلونة بهذا الفوز ضغطه على ريال مدريد الوصيف بـ 40 نقطة، وقلص الفارق مع أتليتكو لـ7 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الروخيبلانكوس مساء اليوم فريق فالنسيا بالليجا.

ويلعب برشلونة مواجهته المقبلة مع أتليتك بلباو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الليجا.